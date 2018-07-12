Петербургские школьники помогли сборной РФ занять второе место на Международной математической олимпиаде

Петербургские школьники помогли российской сборной занять второе место на 59-й Международной математической олимпиаде. Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, сообщила пресс-службе Минобрнауки 12 июля.

"Сборная команда российских школьников показала блестящий результат на завершающейся 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады", – отметили в пресс-службе.

В Минобрнауки добавили, что всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. В прошлом году сборная России остановилась на 11-м месте.

В этот раз в российскую команду вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга и Сергей Лучинин из Кирова. Руководителем сборной, как и в прошлом году, выступил доцент кафедры высшей математики МФТИ кандидат физико-математических наук Назар Агаханов.

К олимпиаде ребят готовили тренеры: К.А. Сухов, педагог Президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербурга, а также Ф.В. Петров, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.