Петербургские школьники помогли сборной РФ занять второе место на Международной математической олимпиаде
Петербургские школьники помогли российской сборной занять второе место на 59-й Международной математической олимпиаде. Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, сообщила пресс-службе Минобрнауки 12 июля.
"Сборная команда российских школьников показала блестящий результат на завершающейся 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады", – отметили в пресс-службе.
В Минобрнауки добавили, что всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. В прошлом году сборная России остановилась на 11-м месте.
В этот раз в российскую команду вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга и Сергей Лучинин из Кирова. Руководителем сборной, как и в прошлом году, выступил доцент кафедры высшей математики МФТИ кандидат физико-математических наук Назар Агаханов.
К олимпиаде ребят готовили тренеры: К.А. Сухов, педагог Президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербурга, а также Ф.В. Петров, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.
Справка:
Международная математическая олимпиада (MMO) – чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, состязание проводится каждый год в одной из стран-участниц. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В последние годы количество стран-участниц ММО превышает 100 государств.
Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд). Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом - из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.
Год назад на 58-й Международной математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) российские школьники получили 1 золотую медаль, 3 серебряных и 2 бронзовых. Лучший результат тогда показал М. Иванов из физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга. Михаил завоевал золотую медаль и 14 место в индивидуальном зачёте.
В 2017 году сборная России заняла на 58-й Международной математической олимпиаде 11 место.