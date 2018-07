Журналисты на саммите Путина и Трампа будут пить воду из-под крана

Финляндия, как и обещала, пустила в ход приёмы маркетинга для создания позитивного имиджа страны на фоне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоится 16 июля в Хельсинки.

Так, журналистам, которые приедут освещать встречу президентов, выдадут... пустые бутылки. Чтобы показать, что в Финляндии – самая чистая вода, представителям СМИ предложат самим наполнить бутылки водой из-под крана.

"Добро пожаловать на саммит г-на Трампа и г-на Путина! Финская водопроводная вода не закончится, даже если переговоры затянутся. Представители СМИ могут забрать свои бутылки для водопроводной воды во Дворце Финляндия", – пишет служба окружающей среды Хельсинки в "Твиттере".

Welcome to Helsinki Mr Trump and Mr Putin! Finnish tap water, it won't run out even if negotiations last. Representatives of the media can collect their bottles for tap water from Finlandia Hall https://t.co/XBUhAlipOY #Helsinki2018 #HelsinkiSummit #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/YGIUSGfhJR

— HSY (@hsy_fi) 12 июля 2018 г.