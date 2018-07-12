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Общество
12.07.2018 18:48
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Премьер Конте: Италия не собирается увеличивать расходы на оборону

Италия не собирается увеличивать расходов на оборону по сравнению с уже существующими, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте 12 июля.

"Италия унаследовала обязательства по расходам в том, что касается вклада в НАТО, и мы эти обязательства не меняем. Насколько нам известно, сегодня мы не приняли решений по новым расходам в сравнении с теми, что имели ранее", — заявил Конте журналистам по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Североатлантического альянса увеличить их военные расходы до 4 процентов ВВП. Причем, по некоторым данным, в ультимативной форме. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что для его страны это невозможное условие.

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