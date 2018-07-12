Китай обвинил США в торговой войне против всего мира

Начатая президентом США торговая война направлена не только против Китая, но и против всего мира. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

В документе отмечается, что из-за действий США мировая экономика может оказаться в опасной ситуации, сообщает РИА Новости 12 июля. По мнению китайских властей, «Вашингтон отвернулся от других и нажил себе врагов, под прикрытием интересов национальной безопасности США не только инициировали расследование по статье 301 (закона о торговле от 1974 года. – Прим. ред.), но также и расследование по статье 232 в отношении других мировых экономик, создавая торговые трения в таких важных сферах, как производство алюминия и стали, а также автомобилестроение».

Накануне США сделали еще один ход в торговой войне с Китаем и объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из Поднебесной на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов. Власти Китая оказались шокированы решением американской стороны и пообещали ответные меры, в том числе иск во Всемирную торговую организацию.