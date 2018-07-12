Румыния добилась размещения у себя командного центра НАТО

Румыния добилась на саммите НАТО размещения на ее территории операционного командного центра альянса и получения постоянного статуса находящейся в стране многонациональной бригады, заявил 12 июля на пресс-конференции президент Румынии Клаус Йоханнис.

"В усилиях по укреплению присутствия [НАТО] на восточном фланге мы добились двух очень важных вещей... [во-первых,] операционного командного центра, – сказал он. – Мы думаем, когда центр будет организован, вместе с нами там будут около 400 штабных офицеров из всех стран НАТО".

"Мы также добились улучшения статуса многонациональной бригады, которую мы образовали, которая приобрела постоянный статус. Мы продолжим переговоры с союзниками с целью их как можно более серьезного присутствия в ней", – сказал он, сообщает ТАСС.

Третьим важным результатом, по словам Йоханниса, стало проведение на саммите по инициативе Румынии специальной сессии, посвященной Черному морю, в которой участвовали Украина и Грузия. Президент также сообщил, что в следующем году румынский контингент в Афганистане, включающий военных, жандармов и гражданских лиц, будет увеличен с 770 до 950 человек.

Напомним, что президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Североатлантического альянса увеличить их военные расходы до 4 процентов ВВП. Причем, по некоторым данным, в ультимативной форме. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что для его страны это невозможное условие.