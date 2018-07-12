Суд подтвердил законность торгов по размещению наружной рекламы в Петербурге. Претензии ФАС признаны необоснованными

Торги на размещение наружной рекламы в Петербурге были проведены в рамках закона. К такому выводу пришел Арбитражный суд Московского округа, оставив в силе решение девятого апелляционного суда Москвы.

Как следует из резолютивной части, опубликованной 12 июля, пересмотреть дело кассационную инстанцию попросили Федеральная антимонопольная служба, рекламный оператор «Руан» и компания «Спецтранс».

Конфликт между чиновниками и антимонопольщиками разгорелся летом 2017 года, после того, как Смольный выставил на торги право аренды 8,5 тысячи рекламных конструкций. ФАС требовала от Смольного скорректировать правила конкурса, так как, по мнению антимонопольщиков, нечеткие требования к составу заявок нарушали закон о защите конкуренции. Смольный возражал, что выполнение требований превратит конкурс в аукцион. В итоге чиновники обжаловали решение ФАС и подвели результаты торгов, не дождавшись решения суда.

Но Фемида не сразу склонилась на сторону Смольного. Суд первой инстанции в ноябре 2017 года поддержал позицию ФАС. Но уже в феврале 2018-го апелляционный суд отменил это решение. ФАС обратилась в кассационную инстанцию, но снова не преуспела.

Глава комитета по печати Сергей Серезлеев выразил удовлетворение исходом дела. «Принимая решение о проведении торгов, я был уверен, что комитет действует в правовом поле», – сказал он. По его словам, несмотря на то, что из-за новых ГОСТов ГИБДД рекламных конструкций в городе стало меньше, доходы бюджета от сдачи их в аренду выросли. «А главное, мы получили стабильное развитие рынка на 10 лет вперед», – подчеркнул Сергей Серезлеев. По его словам, комитет по печати практически завершил демонтаж конструкций, которые, по новым правилам, не могут находиться на улицах Петербурга. Последние 300 уберут к сентябрю.

Чиновник также выразил надежду, что решение кассационной инстанции положит конец информационной кампании против комитета по печати. Как ранее сообщала «Фонтанка», в конце 2017-го – начале 2018 года в Северной столице проходили митинги с требованием отставки Сергея Серезлеева, брифинги и "круглые столы", на которых якобы участники рынка заявляли о потерянных городом миллиардах рублей в результате рекламных торгов. По мнению участников рынка, информационная кампания против комитета была личной войной оператора «Руана» и его главы Вячеслава Ананских, у которого отношения с комитетом по печати испортились задолго до конкурса.

Участники рынка тоже довольны решением кассационной инстанции. «Победители торгов не только перечислили средства в бюджет города, но и инвестировали в установку рекламных конструкций. Если бы их отменили, они понесли бы потери», – говорит директор компании «Реклама центр» (входит в холдинг «Адамант») Максим Черняк. По его словам, за прошедший год цены на наружную рекламу поднялись на 10 – 15%, тогда как рекламные операторы платят городу в полтора раза больше, чем раньше. Если бы ставки выросли в десять раз, до московского уровня, к чему призывали критики торгов, операторы просто обанкротились бы, и город не получил бы ничего, считает топ-менеджер.

«Первый год после торгов был сложным. Надеемся, что решение суда даст нам возможность спокойно работать, не опасаясь, что нашу рекламу снесут», – говорит заместитель генерального директора компании «Постер» Юрий Букчин.