Президент Хорватии прилетит на финал мундиаля

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отправится в Россию на финальный матч чемпионата мира по футболу между хорватской и французской командами, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.

"Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018, в котором хорватская футбольная сборная будет играть против французской команды. За встречей она будет следить из VIP-ложи. Информацией об условиях перелета президента Грабар-Китарович пока не располагаем", – сообщили агентству в кабинете главы государства.

Встреча сборных Англии и Хорватии прошла в среду, 11 июля, в Москве и завершилась победой хорватов в дополнительное время со счетом 2:1, госпожа президент Хорватии присутствовала на ней, как практически на всех матчах национальной команды "шашечных". И вполне вероятно, что именно Колинда Грабар-Китарович станет одним из главных украшений финальной телетрансляции Кубка мира. Поскольку ФИФА попросила телевизионщиков ограничить показ красавиц, присутствующих на трибунах. Но запретить показывать телезрителям главу государства – участника финального матча футбольные чиновники, скорее всего, не рискнут.

Команда Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с французами, а англичане поспорят за бронзовые медали со сборной Бельгии. Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал — 15 июля в "Лужниках".