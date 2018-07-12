Настойчивый петербуржец снова просит освободить трансформаторную будку от Черчесова

Вернувшийся во двор на Петроградской стороне портрет тренера национальной футбольной сборной России Станислава Черчесова снова раздражает местных обитателей. Чёрно-белому изображению они предпочитают нейтральный жёлтый цвет.

На портале «Наш Петербург» горожанин Александр С. 11 июля попросил восстановить прежний облик фасада трансформаторной будки в Пушкарском саду — стену с рисунком закрасить жёлтым. По его словам, новое фото перерисовали «коряво».

«Ранее фасад сооружения был окрашен в жёлтый цвет. Необходимо восстановить проектный облик фасада», — написал он.

Граффити со Станиславом Черчесовым пережило нападение вандалов, когда тренеру «отрезали» палец фанаты «Зенита». После чего художники закрасили испорченный рисунок, на следующее утро портрет наставника российских футболистов вернулся в Пушкарский сад. В новой версии Черчесов отдаёт честь, по словам авторов граффити, он "отслужил России, как и вся сборная".

Александр С. уже высказывал недовольство первым вариантом граффити, но администрация Петроградского района отложила решение судьбы рисунка до ноября.