В Хельсинки к саммиту Путина и Трампа заваривают крышки канализационных люков

В финской столице полным ходом идёт подготовка к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля.

Полиция Хельсинки 12 июля сообщила, что в целях безопасности завариваются канализационные люки, что может вызывать некоторые помехи в движении.

Также в твиттере ведомство отметило, что в городе в связи с мерами предосторожности сегодня много полицейских и других служб.

Ранее сообщалось, что полиция ввела запрет на дроны над Хельсинки и вблизи аэропорта, а в аэропорту Хельсинки-Вантаа закроют смотровую площадку. Кроме того, МВД Финляндии приняло решение временно восстановить погранконтроль на внутренних границах Шенгена. Для обеспечения безопасности в столицу по призыву руководства из отпусков добровольно вышли на работу полицейские из всех 11 департаментов Финляндии. По данным Ilta-Sanomat, в принудительном порядке из отпусков никого вызывать не пришлось. Обеспечивать безопасность во время саммита будет спецотряд «Медведь».