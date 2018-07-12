Роскомнадзор обещает испортить репутацию операторам связи за использование Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере информтехнологий предложила операторам связи отказаться от услуг Telegram. В противном случае компании рискуют своей репутацией.

Разосланное операторам письмо 12 июля опубликовал гендиректор провайдера Diphost и создатель сайта usher2.club Филипп Кулин. «Вот это нежданчик. Не используйте Телеграм, говорят, а то...» – делится эмоцией программист.

Как следует из письма, Роскомнадзор получает жалобы абонентов на операторов связи, использующих Telegram при оказании информационно-справочных услуг. Ведомство ссылается на решение Таганского райсуда Москвы от 13 апреля, по которому функционирование мессенджера на территории России ограничивается и обязанности по его блокировке возлагаются на Роскомнадзор.

«В целях избежания возможных репутационных и иных рисков предлагаем руководствоваться судебным решением при организации информационно-справочного обслуживания абонентов», – говорится в письме.

Ведомство предупредило операторов, что мониторит их Telegram-каналы.

Решение Таганского суда Москвы не распространяется на пользователей, оно обращено к Роскомнадзору. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. В середине июня уволенный советник президента по развитию Интернета Герман Клименко вернулся в Telegram и назвал его шикарным продуктом.