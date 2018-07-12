Интерпол на финско-российской границе искал угнанные авто

В Финляндии на границе с Россией при поддержке Интерпола проверили более 1200 автомобилей в поисках тех, что числятся в угоне.

«В прошлом месяце в ходе четырехдневной операции было проверено 1245 автомобилей, информация, собранная за это время, анализируется, чтобы выявить связи с другими видами преступной деятельности», – 12 июля сообщили в Интерполе.

Операцию провели непосредственно перед открытием чемпионата мира по футболу в России, поскольку крупные спортивные события помогают отследить связи международной организованной преступности, отметили в ведомстве.

Как пояснил исполнительный директор полицейской службы Интерпола Тим Моррис, угоны могут быть связаны с терроризмом или деятельностью ОПГ. «Угнанные авто могут использоваться для передвижения при ограблении банков, на них покупают наркотики, в них перевозят жертв похищений, часто бомбы прячут именно в украденных машинах», – перечисляет Моррис.

В конце 2017 года база Интерпола содержала в себе данные о 7 млн угнанных автомобилей в 126 странах. Идентифицировать с помощью базы в прошлом году удалось 118 ТС. О результатах операции на границе с Россией не сообщается.