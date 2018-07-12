Молодые архитекторы оценили ЖК «Лондон Парк»

Фото предоставлено компанией «Л1»

4 июля 2018 года будущие архитекторы – студенты 5 курса Академии художеств (Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина) посетили строительную площадку второй очереди ЖК «Лондон Парк».

Молодые специалисты оценили профессионализм проектировщиков, строителей, узнали об интересных технических решениях и инновациях. Они задали много вопросов сопровождающему их сотруднику Компании Л1 и признались, что в своей будущей работе будут использовать опыт строителей «Лондон Парка» и считают проект данного жилого комплекс одним из самых инновационных в городе.

Справка:

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.

Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь комплекса была полностью введена в эксплуатацию в конце прошлого года.

ЖК "Лондон Парк" - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty