Евросоюз проанализирует предложения Британии по Brexit

Евросоюз проанализирует предложения Великобритании по Brexit, опубликованные в четверг, сообщил главный переговорщик от ЕС – член Еврокомиссии Мишель Барнье.

"Теперь мы проанализируем Белую книгу по Brexit со странами Евросоюза и Европарламентом", — написал Барнье в Twitter.

We will now analyse the #Brexit White Paper w/ Member States & EP, in light of #EUCO guidelines. EU offer = ambitious FTA + effective cooperation on wide range of issues, including a strong security partnership. Looking forward to negotiations with the #UK next week.