Евросоюз проанализирует предложения Британии по Brexit

Евросоюз проанализирует предложения Великобритании по Brexit, опубликованные в четверг, сообщил главный переговорщик от ЕС – член Еврокомиссии Мишель Барнье.

"Теперь мы проанализируем Белую книгу по Brexit со странами Евросоюза и Европарламентом", — написал Барнье в Twitter.

We will now analyse the #Brexit White Paper w/ Member States & EP, in light of #EUCO guidelines. EU offer = ambitious FTA + effective cooperation on wide range of issues, including a strong security partnership. Looking forward to negotiations with the #UK next week. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 12 июля 2018 г.

Барнье напомнил, что предложение Евросоюза заключается в возможности формирования "амбициозного соглашения о свободной торговле" с Соединенным Королевством, а также эффективного сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая партнерство в сфере безопасности.

"Я жду переговоров (по Brexit. – Прим. ред.) с Великобританией на следующей неделе", — написал переговорщик от ЕС.

12 июля был опубликован доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемый "Белой книгой". Страна предлагает ЕС новое партнерство в сфере безопасности, предусматривающее тесное сотрудничество правоохранительных органов, обмен развединформацией и совместное расследование серьезных преступлений и террористических заговоров, а также участие Великобритании в деятельности Европола и Евроюста.

Также Лондон предлагает Евросоюзу договориться о координации работы в сферах внешней политики, обороны и международного развития, а также в решении вопросов, связанных с нелегальной миграцией, кибербезопасностью, здравоохранением, борьбой с терроризмом.

Великобритания после Brexit планирует отказаться от принципа свободы передвижения, беспрепятственно въезжать в Соединенное Королевство из ЕС смогут только молодежь, студенты и туристы.

Правительство планирует ввести специальный таможенный режим с ЕС и вводить его по ступенчатому принципу. В стратегии закреплено намерение Великобритании проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО. Также Соединенное Королевство намерено устанавливать собственные тарифы и сборы, а также заключать прямые торговые соглашения с любыми странами.