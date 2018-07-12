В Хельсинки прибыл новый лимузин Путина «Кортеж»

В Финляндию привезли лимузин Владимира Путина «Кортеж». Президентский автомобиль был замечен в аэропорту Хельсинки-Вантаа в четверг, 12 июля. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Автомобили для кремлёвской делегации в финскую столицу доставил транспортный самолёт Ил-76. Напомним, сейчас в Хельсинки идёт подготовка саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры президентов состоятся 16 июля.

«Общероссийская премьера» лимузина Aurus (от лат. aurum — «золото», и Russia — «Россия») состоялась 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина. А 1 июня Путин показал лимузин наследному принцу Абу-Даби. Позже стало известно, что в проект «Кортеж» собирается вложиться эмиратский инвестиционный холдинг.