Макрону не нравится идея о повышении расходов НАТО до 4% ВВП

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против идеи Дональда Трампа увеличить расходы НАТО до 4% ВВП. Об этом 12 июля сообщает международное новостное агентство Reuters.

«Мы не можем просто так увеличить расходы с 2 до 4 процентов», — возразил Макрон.

Он также отметил, что результаты этого плана могут не соответствовать коллективной безопасности НАТО.

Ранее Трамп потребовал от стран – членов НАТО довести расходы на оборону до 4% ВВП. Причем, по данным СМИ, в ультимативной форме. Перед открытием саммита альянса американский лидер обрушился с критикой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Он обвинил Германию в том, что она находит деньги на финансирование проекта «Северный поток-2», а для НАТО средств найти не может. Также президент США назвал Германию заложником России. Ангела Меркель нашла, что ответить Трампу, после чего они встретились и «заключили перемирие». К слову, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Меркель и также заявил, что не считает Германию российской заложницей.