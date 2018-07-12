Собянина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком 12 июля зарегистрировал действующего мэра российской столицы Сергея Собянина кандидатом на выборах главы города, сообщает РИА Новости.

Собянин сдал в избирком как самовыдвиженец 39 689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов. Документы также сдали основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин от «Союза горожан», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа "Таганский" Илья Свиридов от «Справедливой России».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. К 13 июля Мосгоризбирком должен сформировать окончательный список кандидатов в мэры.