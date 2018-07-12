Внешнее кольцо КАД от Выборгского шоссе до ЗСД закроют на ремонт с 16 июля и до осени
Движение по участку внешнего кольца КАД Петербурга от Выборгского шоссе до ЗСД будет полностью перекрыто с 16 июля, предупредили 12 июля в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
Предоставлено ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Участок автомагистрали закроется в понедельник в 8.00 и откроется после завершения работ по реконструкции – в третьем квартале 2018 года. Автомобилисты не смогут воспользоваться отрезком внешнего кольца от съезда к ТК «Китай-город» до съезда на Западный скоростной диаметр (от 123-го до 130-го километра внешнего кольца). Проехать можно будет по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 50 км/ч.
При этом схемы движения на транспортных развязках в районе пересечения КАД с Выборгским шоссе, Комендантским проспектом и ЗСД останутся без изменений.
Справка:
Государственный контракт на реконструкцию кольцевой автодороги Петербурга от станции Горская до Приозерского шоссе был заключен в мае 2018 года. Подрядчик расширит проездную часть, увеличив число полос до шести на участке протяженностью 14,3 км – от развязки на пересечении с Западным скоростным диаметром до развязки на пересечении с Приозерским шоссе. Это позволит увеличить пропускную способность участка КАД в полтора раза. Работы на объекте продлятся до ноября 2020 года.