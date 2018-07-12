Внешнее кольцо КАД от Выборгского шоссе до ЗСД закроют на ремонт с 16 июля и до осени

Движение по участку внешнего кольца КАД Петербурга от Выборгского шоссе до ЗСД будет полностью перекрыто с 16 июля, предупредили 12 июля в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Предоставлено ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Участок автомагистрали закроется в понедельник в 8.00 и откроется после завершения работ по реконструкции – в третьем квартале 2018 года. Автомобилисты не смогут воспользоваться отрезком внешнего кольца от съезда к ТК «Китай-город» до съезда на Западный скоростной диаметр (от 123-го до 130-го километра внешнего кольца). Проехать можно будет по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 50 км/ч.

При этом схемы движения на транспортных развязках в районе пересечения КАД с Выборгским шоссе, Комендантским проспектом и ЗСД останутся без изменений.