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Чемпионат мира по футболу 2018
12.07.2018 16:31
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Если ФИФА запретит всех красивых болельщиц, у нас останется президент Хорватии

Если ФИФА совсем запретит показывать красивых болельщиц во время трансляций матчей, вся надежда будет только на нее. На президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Если ФИФА запретит всех красивых болельщиц, у нас останется президент Хорватии

Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович, президент FIFA Джанни Инфантино и председатель правительства России Дмитрий Медведев//Михаил Шапаев/РФС/Коммерсантъ

ФИФА попросила вещателей меньше показывать красивых болельщиц на ЧМ. Потому что нельзя быть красивыми такими. Но над одним, вернее над одной, федерация футбола уже не властна – сборная Хорватии вышла в финал мундиаля впервые в истории. Так что можно надеяться, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович снова прилетит в Россию поболеть за своих. Когда эта удивительная женщина прилетала в Сочи, пользователи рунета отчаянно гуглили ее фото в купальнике — и всякий раз натыкались на фейк. Но настоящие тоже есть.
 
Колинде Грабар-Китарович 50, она убежденная католичка и замужняя женщина. И восьмой номер в рейтинге «самых горячих» лидеров стран мира. Французский президент Эммануэль Макрон обошел ее на один пункт, но мы уверены, что это случайность. Если оба лидера будут лично следить за финалом мундиаля на трибуне стадиона "Лужники" в Москве, можно будет сравнить — и позавидовать французскому лидеру.
Во всяком случае, когда Хорватия играла с Россией, премьер Дмитрий Медведев, судя по его взгляду, захваченному камерой, завидовал сам себе. И президенту ФИФА Джанни Инфантино тоже было приятно.

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Хорватский президент отлично выглядит с любого ракурса:

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А сразу после матча позавидовать можно было тренеру хорватской сборной – Златко Даличу.

 

#ajmohrvatska 🇭🇷 #zajednodokraja 🥇#sviusoci

Публикация от Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh)

 
Сердца российских пользователей социальных сетей Колинда Грабар-Китарович покорила тем, что прилетела в Сочи обычным чартерным рейсом, а не спецбортом за счет налогоплательщиков. А перед этим на стадионе в Нижнем Новгороде, где Хорватия играла с Данией, сидела не в ложе за толстым стеклом, а на трибуне, как обычная болельщица.
 

 

#ubojubojzanarodsvoj 🇭🇷💪🏻⚽🏆

Публикация от Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh)

 
Что делает пользователь рунета, когда женщина крадет его сердце? Правильно — гуглит ее фото в бикини. Правда, если женщина — президент, это не так-то просто. Вот что выдают поисковики в ответ на соответствующий запрос:

Фото: скриншот страницы сайта

И это — не Колинда Грабар-Китарович. А американская модель Коко Остин. Что у них общего? В 2007 году обе дамы исполнили роли самих себя в американском юмористическом шоу «Поджарь звезду» на телеканале Comedy Central. Так что это совершенно точно не один и тот же человек.

А вот это Колинда Грабар-Китарович – до того, как стала лидером государства:

Фото: скриншот страницы сайта

 Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

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