Дзюба решил поблагодарить миллион своих подписчиков, как вдруг к нему подошел Дэдпул

Неожиданная встреча произошла у нападающего сборной России и футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы в момент записи видео для своего «инстаграма». Футболист на камеру решил поблагодарить своих подписчиков с тем, что их набралось уже 1 миллион, но тут зазвучала громкая музыка, и к нему подошел человек в костюме Дэдпула — супергероя.

«И не вздумайте отписываться», – пригрозил в конце Болтливый Наёмник.

Вскоре к этому видео добавилось совместное сэлфи Дзюбы и Дэдпула.

Напомним, Артем Дзюба стал одним из лучших бомбардиров сборной России на чемпионате мира (3 гола в пяти матчах). Национальная команда добилась на турнире исторического успеха, дойдя до четвертьфинала. Ранее такое удавалось только сборной СССР. Дэдпул — супергерой издательства Marvel Comics. Его отличительные особенности – почти неограниченная регенерация, нестандартное, крайне циничное чувство юмора, а также осознание того, что он является вымышленным персонажем. В комиксах про Дэдпула часто используется прием разрушения четвертой стены.

Добавим, что сам Дзюба тоже известный шутник и весельчак. Его чувство юмора отмечают почти все партнеры, с кем Артему приходилось играть .