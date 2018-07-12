Устроившего поножовщину в пермской школе подростка признали невменяемым

На принудительное лечение в психиатрическую больницу отправили одного из обвиняемых в нападении на пермскую школу. Соответствующее решение вынес Мотовилихинский суд уральского города.

Об этом пишет «Коммерсант» 12 июля.

Основанием для госпитализации стали результаты судебно-психиатрической экспертизы, которая проводилась в Институте имени Сербского. По мнению специалистов, подросток страдает расстройством личности. Второй обвиняемый признан медиками вменяемым.

В январе 2018-го двое 16-летних подростков с ножом напали на учительницу и учеников пермской школы. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе сами агрессоры.

Школьники были поклонниками субкультуры «колумбайн». Она развилась вокруг истории об атаке двух старшеклассников на школу «Колумбайн» в американском штате Колорадо в 1999 году. Тогда 37 человек получили ранения, из них 13 погибли.