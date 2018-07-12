Трамп: Я недоволен ситуацией с Крымом

Президент Америки заявил, что при нем крымские события бы не повторились, но сейчас есть необходимость смотреть на будущее полуострова.

"Это [присоединение Крыма к России] произошло во время Барака Обамы. Не во время Трампа. Дал бы я этому случиться? Нет, не дал бы. Но Обама дал этому случиться. Это было его решение", – цитирует президента телеканал CNBC.

По словам американского лидера, вопрос Крыма является "интересным". "Что будет с Крымом? Я вам не могу сказать. Но я не счастлив от происходящего. Но опять – это произошло при Бараке Обаме", – заметил Трамп.

При этом Трамп отметил ту работу, которую Россия проводит на присоединенной территории: "Они строят мосты на полустров... недавно они открыли большой мост, который начали строить год назад. <...> И это миллионы долларов".