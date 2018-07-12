Тьма и эвакуация. Неразбериха в Минобороны грозит погубить маяки Финского залива

Смотрители маяков на островах Финского залива перечитывают Робинзона Крузо и готовятся зимовать без электричества, пока в Минобороны решают, на кого спихнуть сложный актив и как обойтись без уголовного дела.

Маяк на острове Гогланд//Сергей Семенов/Коммерсантъ

Договор на обслуживание дизельных электроустановок на внешних островах Финского залива должны были заключить в конце 2017 года, а плановые работы по подготовке к зиме необходимо начинать в мае, чтобы успеть до сезона штормов. Ничего из этого сделано не было, и теперь никто не даст гарантии, что оборудование отработает зиму без сбоев. Самый негативный сценарий — экстренная эвакуация персонала вертолетами, так как генераторы не только питают маяки, но и обеспечивают быт смотрителей. Мореходам придется рассчитывать только на собственную навигацию, в случае поломки которой маяка-дублера у них не будет.

Оптические навигационные маяки установлены на закрытых для свободного посещения островах Финского залива, таких как Гогланд, Толбухин, Сескар, Тютерс. Единственный источник электричества здесь – это дизель-генераторные агрегаты (ДГА). На маяке, как правило, такие установки работают в паре: одна генерирует электричество, вторая в это время проходит техобслуживание. Примерно каждые 10-12 дней (250 моточасов) маячники меняют фильтры и масло.

В прошлом году доставкой запчастей, устранением поломок и более серьезным техническим обслуживанием занималось «Оборонэнерго», точнее специально сформированный Северо-Западным филиалом производственный участок «Островной», в рамках общего «электросетевого» госконтракта с Минобороны (N7-ЭХ от 27.05.2015). В декабре 2017 года пролонгации не произошло, и наемные работники «Островного» остались не у дел, в том числе и руководитель участка – капитан 2 ранга в запасе Сергей Гордеев.

– Уходя в декабре, я всем пытался объяснить, что эксплуатация генераторов без обслуживания запрещена, и невыполнение технического регламента приведет к выходу из строя. Что не только не позволит функционировать самому маяку, как объекту, но также создаст опасные условия для здоровья и жизни обслуживающему персоналу, так как электроэнергия служит для жизнеобеспечения. В условиях зимы при прекращении электроснабжения, не со всех островов даже с использованием вертолётов МЧС РФ можно будет их снять, – сообщил «Фонтанке» Гордеев.

Проверка на прочность

Перед уходом Гордеев привез на маяки запас необходимых запчастей: фильтры очистки масла, топлива, воздуха, приводные ремни. Этого хватило, чтобы продержаться зиму 2017-2018 годов. В мае должна была начаться подготовка генераторов к новой зимовке. Из-за короткого периода навигации её надо проводить до сезона штормов, который начинается в сентябре. Но контракта с обслуживающей организацией так и не появилось.

Электромеханик Дмитрий Тарасов покинул маяк Сескар в начале года. По его словам, сейчас генераторы держатся на энтузиазме и остатках запчастей.

– Раньше мы все делали всё через «Оборонэнерго». Мы писали им список запчастей, и нас обеспечивали ими и обслуживанием. Менять фильтры и масло мы можем. Но провести планово-предупредительный ремонт не в силах без сертифицированной организации. Сейчас остались, как в гараже, старые запасы: колпачки, фильтры, что-то привозят из отпусков. Но они кончаются. А бывают и поломки: при мне выходила из строя помпа, начали подстукивать клапаны у одного из генераторов. А это — Сескар, который всегда был образцовым маяком, – рассказал Тарасов.

По словам Гордеева, установки находятся в промышленной генерации с 2006 года и по большей части выработали ресурс. На том же Сескаре, по его данным, один из агрегатов уже отработал без капремонта 43000 моточасов – при заложенных производителем возможностях в 20000 моточасов. Тарасов данные Гордеева подтверждает.

– На острове Толбухин один дизель встал ещё при мне, я просто не успел его сделать. Он до сих пор находится в аварии. Второй в предаварийном состоянии, работает с ограничением по мощности – 60%, – добавляет Гордеев.

Остановка генераторов — вопрос времени, говорит Илья Макаров, руководитель сервисной службы «КАМСС Северо-Запад», официального дилера американской компании Cummins, чьи генераторы в основном используются на островах Финского залива. По его словам, в описанных условиях эксплуатации и без обслуживания вероятность отказа достаточно велика и в случае поломки производитель на таком ресурсе рекомендует покупать новый генератор, а не ремонтировать старый, пусть и капитально.

Инженер-наладчик Сергей Иванов в 2006-2008 годах принимал непосредственное участие в монтаже и пуско-наладке генераторов на островах, а до 2015 года его привлекали для техобслуживания. Он тоже сомневается, что машины продержится следующую зиму. Иванов объясняет это тем, что если «болячки» нового оборудования предсказуемы и их можно устранить силами маячников, подсказывая дистанционно, по телефону, то более сложный и тем более капитальный ремонт дизель-генераторов персонал маяков в одиночку не осилит. А без запчастей — вообще гиблое дело.

Все будет хорошо

Как выяснила «Фонтанка», обслуживание маячных дизель-генераторов в 2018 году должны были передать военно-морскому филиалу ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны, которое было создано в июле 2017 года специально под объекты военной и социальной инфраструктуры с предоставлением коммунальных услуг. Представители ФБГУ посетили острова, осмотрелись и отказались от приемки.

– Мы берем дизель-генераторы только на коммунальные нужды – распоряжение замминистра обороны. А то, что у них (на маяках) постоянная генерация и дизеля молотят день и ночь – это уже совсем другие положения, приказы и федеральные законы, – рассказал «Фонтанке» начальник отдела по ЛенВМБ филиала ЦЖКУ Калинкин. – На каком основании мы должны расходовать туда бюджетные средства, если мы на коммунальные нужды их берем? Это уголовная статья, нецелевое расходование средств.

По его словам, возникли бы и другие проблемы: непонятно, как в условиях санкций менять дизельные генераторы, которые на островах представлены иностранной линейкой моделей. У ЦЖКУ нет флота, чтобы посещать острова, и нет штатного персонала, чтобы приставить его к генераторам для их обслуживания, как того требует регламент. Поэтому, кто будет заниматься генераторами на маяках, Калинкин не знает, но уверен, что ЦЖКУ брать их на баланс точно не будет.

В Северо-Западном филиале «Оборонэнерго» заявили, что у них нет сотрудников, которые могли бы общаться с журналистами. Аналогичный ответ «Фонтанка» получила из центрального офиса в Москве.

В Управлении навигации и океанографии (УНиО), в ведении которого пока еще де-юре находится маячная служба, подчиняется напрямую Минобороны, но вопросы «Фонтанки» переадресовали к командованию Западного военного округа. Возможно, начальнику УНиО Сергею Травину не до общения с прессой из-за судебных хлопот — в июле 224-й гарнизонный военный суд начал рассматривать его уголовное дело о хищениях при освоении шельфа Арктики.

В окружной пресс-службе подтвердили информацию о том, что по состоянию на июль контракта на обслуживание маяков действительно нет. Но поставили под сомнение уверенность «Фонтанки» и опрошенных ею маячников и экспертов, что обновлённые несколько лет назад установки этой зимой обязательно должны выйти из строя.

– Процесс заключения договора с новыми подрядными организациями на обслуживание электроустановок на островах идёт в плановом порядке, – сообщили в пресс-службе ЗВО. – На случай выхода электроустановок из строя, имеется, во-первых, их резерв, во-вторых, ремонтно-восстановительные подразделения ЗВО находятся в постоянной готовности к таким ситуациям.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»