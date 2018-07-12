Среда джаза с Давидом Голощекиным
Dear Mr. Cole - 18.07.2018
"Дорогой мистер Коул" - альбом-посвящение американского джазового гитариста Джона Пицарелли (John Pizzarelli) легендарному певцу и пианисту Нет Кинг Коулу (Nat King Cole).
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