Dear Mr. Cole - 18.07.2018

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых