18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +26
$ 62.90р
73.13р
23:03 18.07.2018
Расширенный поиск

Среда джаза с Давидом Голощекиным
18.07.2018 21:00
Печать

Dear Mr. Cole - 18.07.2018

"Дорогой мистер Коул" - альбом-посвящение американского джазового гитариста Джона Пицарелли (John Pizzarelli) легендарному певцу и пианисту Нет Кинг Коулу (Nat King Cole).

Dear Mr. Cole - 18.07.2018

Перейти к комментариям

Подписаться на подкаст Давида Голощекина в iTunes

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.