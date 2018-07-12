«МегаФон» наградил победителей конкурса «Успеть за 10 секунд»

Первое место заняла Мария Тумова из Тольятти с трогательной семейной историей, случившейся 1 апреля.

В честь своего 25-летия первый сотовый оператор в России «МегаФон» провел конкурс «Успеть за 10 секунд». Он попросил читателей «Фонтанки» поделиться воспоминаниями о том, как они использовали первые бесплатные секунды мобильной связи в 1990-х. Из 12 самых ярких рассказов с помощью народного голосования были выбраны три лучших. Первое место заняла Мария Тумова из Тольятти с историей о звонке из роддома. Второе и третье места достались петербурженке Екатерине Носенок и жительнице Тюмени Наиле Латфуллиной, которые посвятили сотовой связи 90-х и заветным секундам стихотворные произведения.

Победители конкурса получили призы от компании «МегаФон». Екатерина смогла лично посетить церемонию награждения, передать Марии ее приз поможет друг семьи, а с доставкой в Тюмень справится почта.

Вот история Марии Тумовой:

«1 апреля 2000 года, позвонила мужу из роддома и сообщила, что у нас родилась дочь, при этом рассказав про рост и вес. И про то, что я его люблю. Ребята!!!! И все это за 10 секунд. Наверное, это были самые важные 10 бесплатных секунд в нашей жизни, хоть и изначально он подумал, что это первоапрельская шутка... Сейчас у нас есть все: безлимитные разговоры и гигабайты трафика и много-много разговоров, в которых, к сожалению, у некоторых может и не найтись тех самых важных — бесплатных 10 секунд».







Прочитать все рассказы, присланные на конкурс, можно здесь.