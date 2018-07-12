Путин продлил контрсанкции

Владимир Путин подписал указ о "специальных экономических мерах" до конца 2019 года.

Подписанный президентом России документ предусматривает продление "с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер", о чем говорится на портале правовой информации.

Указ Путина от 12 июля продлевает действие постановления от 6 августа 2014 года, принятого "в целях обеспечения национальной безопасности" в ответ на санкции западных стран.

Напомним, что США, а вслед за ними ЕС, Канада, Исландия и ряд других стран летом 2014 года ввели санкции экономического и финансового характера в отношении РФ. Поводом для них послужили вхождение 18 марта 2014 года в состав РФ Крыма и Севастополя (после референдума, на котором более 90 процентов жителей полуострова поддержали это решение), начало боевых действий в Донбассе и крушение малайзийского авиалайнера МН17 под Донецком, в котором обвинили РФ и ополченцев ДНР и ЛНР. В ответ в августе РФ ввела ограничительные меры на завоз в РФ из этих стран товаров. они более известны как "продуктовое эмбарго".