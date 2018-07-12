Макрон прилетит на финал мундиаля и поговорит с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье, 15 июля, в Москве.

"Я увижусь с президентом Путиным в Москве. Я имел возможность с ним поговорить два дня назад, и я его видел несколько недель назад в Санкт-Петербурге", — сказал Макрон на пресс-конференции, трансляция которой велась в Périscope.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что планируются контакты Путина с Макроном, который собирается приехать в Россию на финал чемпионата мира по футболу.

Макрон присутствовал на полуфинале ЧМ в Санкт-Петербурге между сборными Франции и Бельгии 10 июля. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов, которые в третий раз в своей истории пробились в финал чемпионата мира по футболу. Вторым финалистом стала сборная Хорватии, которая вчера в Москве выиграла у сборной Англии со счетом 2:1. Хорваты впервые сыграют в финале мирового первенства по футболу.