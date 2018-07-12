«С прескорбием сообщаю, что вы редкостный…» В Петербурге магазин «Дикси» ответил на жалобу покупателя оскорблением

Этикетом общения с покупателями вынужденно занимается прокуратура Московского района Петербурга. Мастер-класс преподали сотрудники магазина «Дикси», в котором не только ёмко характеризуют клиентов, но и дают уроки жизни по понятиям.

Как 12 июля рассказал «Фонтанке» Олег, на поразительное хамство он нарвался в супермаркете на Дунайском проспекте, 7/3. Покупки делал ещё 20 июня, деньги в кошельке были, но персоналу они не угодили. «Мелочь есть?» – скривился молодой кассир «Дикси» с бейджем «Артем», увидев купюру в 500 рублей. К полудню среды отсыпать сдачу ему пришлось не впервые, и, судя по всему, предыдущий покупатель как раз опустошил аппарат. Реакция на это последовала бурная. Злость выместил ударом по кассе, покупателю достались обвинения в непредусмотрительности.

Указание быть более запасливым понимания не нашло, Олег потребовал управляющего, но добиться удалось только жалобной книги. В записи сослался на закон, попросил разобраться, оставил электронный адрес. Ответ от dixydunaiskiy7@mail.ru пришёл через два дня, ранним утром.

«Уважаемый антон, мы с прескорбием сообщаем что вы редкостный ***. Видимо вас не учили что стучать не хорошо. Наш продавец получит премию за смелость при общении с вами. А вам я советую больше не стучать, а то ведь не доживёте до старости. Управляющий Магазина». (Орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)

Фото: читатель "Фонтанки" Олег

Премию борцу за мелочь под сомнение поставила клиентская служба «Дикси». Она вскинулась через пять часов после «управляющего» и оригинальности в изложении и ошибок в имени уже не демонстрировала. Олег получил шаблонные извинения, благодарность за информирование и обещание ещё раз проинструктировать сотрудников о том, что покупатель всегда прав.

На предложение подтвердить принятые в отношении сотрудников меры последовал отказ. В службе сослались на конфиденциальность. При личном визите управляющая «Дикси» на Дунайском божилась, что письмо отправляла не она, остальной персонал усиленно демонстрировал вежливость.

Разбираться с порядками в магазине и озлобленным кассиром Олег предоставил прокуратуре. По его словам, с него взяли объяснения, ознакомились с перепиской, признаки оскорбления и угрозы убийством не пропустили. Материалы по первому пообещали направить суд, по второму – в отдел полиции.