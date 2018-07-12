На Вознесенском и Лермонтовском проспектах надолго ограничат движение транспорта

В центре Петербурга на время ограничат движение транспорта на Вознесенском и Лермонтовском проспектах. Там будут реконструировать и прокладывать тепловые сети.

Подробности сообщили 12 июля в государственной административно-технической инспекции.

Так, с 16 июля до позднего вечера 10 августа и с13 августа по 30 сентября будут проводиться работы по реконструкции тепловой сети на Вознесенском проспекте от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы. На данном участке согласовано закрытие направления движения транспорта.

Также, с 16 июля по 27 июля, в связи с прокладкой теплосети на Лермонтовском проспекте от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы, движение транспорта на данном участке ограничат.

Работы проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Кроме этого, планируется отремонтировать дорожное покрытие Садовой улицы от набережной реки Фонтанки до Гороховой улицы.