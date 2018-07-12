В Петербурге до 2022 года появятся два газомоторных автобусных парка

В Петербурге построят два газомоторных автобусных парка. Их проекты представила в Смольном на совете по инвестициям 12 июля транспортная компания АО «Третий парк».

Предполагается, что в течение 5 лет на Ржевке и в Коломягах построят станции, которые смогут обслуживать до 400 автобусов на газу. Проект «Третий парк» реализует совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо».

Предполагается, что в результате реализации проекта часть подвижного состава АО «Третий парк» будет заменена на 156 современных автобусов на газомоторном топливе. Сумма вложений оценивается в 2,7 млрд рублей.