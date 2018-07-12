Метрополитен: Видео с текущей «Беговой» - недельной давности

Видео, на котором по стене станции «Беговой» течет вода, было снято неделю назад. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП "Метрополитен Санкт-Петербурга".

«Сегодня со станцией все в порядке. Водопроявление на «Беговой» было в период ливней. В ночь на 8 июля в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией была устранена причина поступления воды. ЧП не повлияло на работу станций и оборудования. В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме», – рассказали в метрополитене.

Видео с текущей «Беговой» появилось в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» утром 12 июля. Пассажиры засняли льющуюся по стене воду и полиэтилен, которым словно попытались прикрыть «промоину». Вода стекала в непосредственной близости от эскалаторов, но работу подъёмников это не парализовало.

Предприятие получило станцию в мае, ленточки торжественно перерезал губернатор. От пассажиров уже поступали жалобы на пробки в тоннеле между «Беговой» и «Новокрестовской». Также рассказывали о воде, которая сочится из ступеней на «Беговой».