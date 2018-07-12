Экс-главу наркополиции Хельсинки подозревают в причастности к убийству

В Финляндии арестовали бывшего главу отделения хельсинкской полиции по борьбе с наркотиками Яри Аарнио по подозрению в насильственном преступлении. Допрос назначен на 12 июля, сообщает Helsingin Sanomat.

В 2003 году в хельсинкском районе Вуосаари был убит гражданин Швеции турецкого происхождения, который в 2002 году похитил у своего друга часть украденных в аэропорту Арланда денег. Он попал под программу защиты свидетелей, но позже от неё отказался и стал жертвой заказного убийства. Трое финнов и шведский заказчик уже осуждены.

Следствие полагает, что Аарнио знал о готовящемся преступлении, но не предпринял никаких мер. По финским законам, сотрудника полиции за это могут приговорить к пожизненному заключению.

По данным СМИ, вместе с Аарнио был арестован и связанный с ним главарь преступной группировки Кейо Вилхунен, причастный, по версии следствия, к заказному убийству.

Дело Яри Аарнио стало самым громким делом среди преступлений полиции в истории Финляндии. Ранее он был приговорён сначала к трём, а затем к 10 годам тюрьмы по более чем двум десяткам пунктов за взятки и преступления с наркотиками. Сейчас дело Аарнио рассматривается в апелляционном суде. В июне 2018 года его выпустили из-под стражи до вынесения решения.