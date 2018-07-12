Следствие завершило работу над тремя эпизодами дела подполковника Захарченко

Расследование по трем эпизодам дела экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко завершено. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании предварительному следствию.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник (тоже сотрудник правоохранительных органов) инициировали проверки одного ресторатора, чтобы получить от него взятку. Понимая всю безвыходность положения, предприниматель отдал подполковнику и его приятелю 800 тысяч долларов США. При этом изначально Захарченко требовал 5 миллионов долларов.

В 2015 году парочка снова нагрянула к ресторатору, на этот раз за 50% скидочной картой сети ресторанов. Благодаря ей Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей на завтраках, обедах и ужинах. Уточняется, что средний чек подполковника обычно составлял 80 тысяч рублей. Но однажды Захарченко удалось наесть на 270 тысяч. Соответственно, скидка составила 135 тысяч.

В 2016 году Захарченко, пользуясь должностью, предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и помог ей вывезти документы с оргтехникой, чтобы предупредить их изъятие.

На сегодняшний день расследование других эпизодов получения взяток продолжается. Соучастник обвиняемого находится в розыске. Вместе с тем, как сообщает Следственный комитет, из имущества Захарченко на счет Казначейства России переведено более 9 миллиардов рублей. Средства перечислены в бюджет.

Напомним, врио главы антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко задержали по делу о взятке в 7 миллионов в сентябре 2016 года. В ходе обыска дома у силовика нашли 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. А в квартире сестры – более 120 миллионов долларов, несколько сотен миллионов рублей. Общая наличность составляет около 8 миллиардов рублей — это самая крупная сумма найденных при обыске денег, о которой было известно в последние годы. О том, как родилось дело полковника Захарченко и почему все так быстро закрутилось, читайте в материале «Фонтанки».