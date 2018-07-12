Аграрный университет в Пушкине снова «прозвучал» в суде. Главному инженеру предъявили мошенничество и растрату

Очередной сотрудник петербургского Аграрного университета оказался на скамье подсудимых. Главному инженеру Управления эксплуатации и инженерного обеспечения Олегу Липовому вменяют мошенничество и растрату.

Как сообщает 12 июля пресс-служба судов города, подвело инженера стремление подзаработать на сантехнических проблемах родного вуза. В мае 2016 года, когда в СПбГАУ возникла аварийная ситуация с колодцами, эту проблему могли легко устранить местные сантехники. Но Липовой изготовил акт о том, что нужна помощь извне — в лице «Строительной мастерской», где работал его знакомый. Результатом стал контракт на 145 тысяч рублей.

Таким образом главный инженер поступил еще три раза, когда в вузе устраняли аварии на трубах холодного водоснабжения, меняли отопительную систему, чистили канализацию. Вместе с «мастерской» фигурант на бумагах привлекал и фирму под названием «РентИнвест». Всего по этим контрактам Аграрный университет перевел более полмиллиона рублей.

«Кроме того, по требованию фигуранта, один из рабочих демонтировал из газовой котельной университета газорегуляторную установку и счетчик, затем сдав их на металлолом, а вырученные деньги передал Липовому. Балансовая стоимость указанного оборудования составляла 164 328 рублей 60 копеек», – отметили в пресс-службе суда.

Липовой вину признал. Вред возместил. Он получил три с половиной года условно.