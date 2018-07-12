Происшествия
Аграрный университет в Пушкине снова «прозвучал» в суде. Главному инженеру предъявили мошенничество и растрату
Очередной сотрудник петербургского Аграрного университета оказался на скамье подсудимых. Главному инженеру Управления эксплуатации и инженерного обеспечения Олегу Липовому вменяют мошенничество и растрату.
Как сообщает 12 июля пресс-служба судов города, подвело инженера стремление подзаработать на сантехнических проблемах родного вуза. В мае 2016 года, когда в СПбГАУ возникла аварийная ситуация с колодцами, эту проблему могли легко устранить местные сантехники. Но Липовой изготовил акт о том, что нужна помощь извне — в лице «Строительной мастерской», где работал его знакомый. Результатом стал контракт на 145 тысяч рублей.
Таким образом главный инженер поступил еще три раза, когда в вузе устраняли аварии на трубах холодного водоснабжения, меняли отопительную систему, чистили канализацию. Вместе с «мастерской» фигурант на бумагах привлекал и фирму под названием «РентИнвест». Всего по этим контрактам Аграрный университет перевел более полмиллиона рублей.
«Кроме того, по требованию фигуранта, один из рабочих демонтировал из газовой котельной университета газорегуляторную установку и счетчик, затем сдав их на металлолом, а вырученные деньги передал Липовому. Балансовая стоимость указанного оборудования составляла 164 328 рублей 60 копеек», – отметили в пресс-службе суда.
Липовой вину признал. Вред возместил. Он получил три с половиной года условно.
Справка:
Аграрный университет не сходил со страниц СМИ пару лет назад, когда за короткое время фигурантами уголовных дел оказались несколько его ведущих сотрудников. В ноябре 2015 года задержали декана юрфака Аграрного Исабалу Зейналова. По версии следствия, он брал деньги со студентов за возможность продолжить учебу, несмотря на академическую задолженность. 4 октября 2016-го ФСБ пришла за главным юристом СПбГАУ Русланом Магомаевым. Его взяли в собственном кабинете при получении 1,5 миллиона рублей взятки. 16 ноября того же года задержали начальника управления капстроительства Израиля (Евгения) Глузмана: его заподозрили в получении взятки в 150 тысяч рублей. В результате Министерство сельского хозяйства досрочно расторгло трудовой договор с тогдашним ректором Сергеем Широковым.