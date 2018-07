Трамп собирается наладить хорошие отношения с Россией, президент США объявил об этом в Брюсселе.

"Я думаю, нам удастся поладить с Россией. Я думаю, что, возможно, у нас получится", – об этом президент США заявил на пресс-конференции 12 июля во второй день саммита НАТО.

"I hope that we're going to be able to get along with Russia. I think that we will probably be able to" says President Trump at press conference following NATO summit in Brussels https://t.co/YJOkgogwiN https://t.co/tgaB1wmdKc