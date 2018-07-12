В Смольном придумали механизм, как продавать ветхие дворцы частному бизнесу

В Смольном подготовили законопроект, согласно которому крупные инвесторы смогут выкупить у города объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии. Проект закона утвердили на заседании Совета по инвестициям 12 июля.

Как объяснила глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, на данный момент работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования в Санкт-Петербурге возможны, только если здание находится в собственности, но действующее законодательство дает право получить такие объекты лишь в аренду. Также инвестор может получить здание только по итогам торгов, а не целевым назначением.

«Мы предлагаем предоставлять бизнесу объекты по рыночной стоимости без торгов. Для этого инвестор должен будет иметь статус стратегического, то есть подтвердить возможность вложений на сумму 1 млрд рублей, чтобы привести здание в порядок. Право собственности будет наступать после того, как все работы будут уже выполнены», – заявила Ирина Бабюк.

Она подчеркнула, что действующие правовые механизмы привели к тому, что за последние годы ни одно здание в историческом центре не было предоставлено частному бизнесу для осуществления инвестиционной деятельности.

С критикой законопроекта выступил депутат петербургского ЗакСа Алексей Макаров. Он предположил, что нет оснований для того, чтобы отказываться от процедуры торгов. «Иначе такой механизм приведет к разбазариванию городской собственности», – отметил он.

В ответ губернатор Георгий Полтавченко предложил проголосовать: большинство участников совета поддержали предложение Бабюк.

Теперь проект закона отправят на рассмотрение депутатам городского парламента. Утвердить новый механизм смогут осенью, когда депутаты выйдут с каникул.

Отметим, что на данный момент в городе также действует механизм «аренда – за 1 рубль». Согласно принятому в начале года закону , предлагается сдавать в аренду на 49 лет неиспользуемые объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и являющиеся собственностью Санкт-Петербурга. Согласно документу, арендатор за 7 лет будет обязан выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. И только после этого, вплоть до истечения срока действия договора аренды, размер платы по нему будет составлять 1 рубль за один квадратный метр площади.