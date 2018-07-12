«Не хочу сидеть на лавочке»

91-летняя Вера Федоровна еще полна сил и не спешит придерживаться советов врачей – сидеть дома или на лавочке у парадной. Однако проблемы со здоровьем дают о себе знать. Одна из них – потеря слуха. Это не только вызывает сложности в общении, но и небезопасно. Несмотря на хорошую пенсию, купить слуховые аппараты женщина не в состоянии, а бесплатно они ей не положены – потеря слуха считается частичной.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств.

Вера Федоровна Павлова, 91 год.

Нужна помощь: мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 82600 руб. Собрано 1652 руб. Не хватает 80948 руб.

В свои годы Вера Федоровна выглядит очень молодо и рассуждает весьма здраво: «Врачи говорят, что мне уже пора сидеть дома и гулять только рядом с парадной. Но я совершенно не хочу сидеть на лавочке. Горжусь тем, что самостоятельна и планирую оставаться такой как можно дольше».

Родилась Вера Федоровна в Чудово. Перед войной родители-железнодорожники построили дом неподалеку от Красного Села, откуда перед самым приходом немцев чудом удалось добраться до Ленинграда. В 42-м семья эвакуировалась на Урал. Старшие братья ушли на фронт добровольцами и погибли.

Послевоенная жизнь оказалась непростой. Жилья не было. Сестры нашли работу с общежитием, сама Вера Федоровна поступила в сварочный техникум, где давали жилье, а мама почти полгода жила в немецкой землянке. Все это пожилая женщина рассказывает с большим трудом, постоянно утирая слезы. Сложно вспоминать. Кормить молодую девушку было некому, поэтому сразу же после техникума Вера поступила на Кировский завод. Стаж более 40 лет, ветеран труда. На пенсии тоже не сидела, подрабатывала вахтером в ДК.

Несмотря на довольно приличное состояние здоровья и хорошую пенсию, на лекарства уходит очень много, значительно больше, чем на продукты. А каждый поход к врачу прибавляет еще один пункт в аптечных закупках. Помогает сын, но и он уже пенсионер.

Для того чтобы сохранить радость жизни, Вере Федоровне необходимы мощные слуховые аппараты. Получить их бесплатно от государства невозможно, потеря слуха все-таки не полная. Однако общаться, ориентироваться на улице, смотреть телевизор и слушать радио – очень и очень сложно.

Мы надеемся, что вы поддержите ее в желании жить благополучно и самостоятельно столько, сколько получится.

О том, как помочь Вере Федоровне, можно узнать на ее странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/161/.