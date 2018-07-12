Бывшая жена министра Реймана признана виновной в ДТП на встречной полосе, но права у нее не отобрали

В Петербурге экс-супруга бывшего министра связи и советника президента России Леонида Реймана признана виновной в дорожной аварии с выездом на встречную полосу. Юлию Полтавскую оштрафовали на 20 тысяч рублей и оставили с водительскими правами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 12 июля Сестрорецкий суд вынес постановление о привлечении Полтавской к ответственности по статье 12.24 КоАП за нарушение ПДД с причинением вреда средней тяжести.

Юлия Полтавская 31 июля 2017 года управляла «Мерседесом», на виадуке в поселке Репино выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ауди» сотрудницы Высшей школы экономики Марии Солощевой. Девушка получила перелом стопы с расхождением отломков и гематомы грудной клетки.

«Суд признал Полтавскую виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей», – уточняет пресс-служба судов. Статья 12.24 предусматривает лишение прав, но эту меру к нарушительнице применять не стали. Полтавская вину не признавала. Леонид Рейман возглавлял Минсвязи до 2008 года, впоследствии работал советником президента Дмитрия Медведева.