За торговлю номинальными фирмами с сюрпризом на Васильевском арестованы двое

Петербургский бизнесмен перечислил миллионы рублей, а товара не дождался. При проверке его заявления полиция нашла гендиректора, но выяснилось, что неизвестные успели внести изменения в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В результате оперативники экономической полиции нашли тех, кто в социальных сетях торговал фирмами-номиналами и заранее запасался «зеркальными» документами. За этим «Фонтанка» увидела незатейливую схему, опасную для любителей покупать фирмы под ключ.

По информации нашего издания, 11 июля Василеостровский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного управления УМВД по Василеостровскому району и арестовал брата и сестру. Обоим по 32 года, они приехали в Петербург из Мурманской области и проживали на съемных адресах.

Само же уголовное дело появилось 9 июля, а возбуждено по покушению на мошенничество в особо крупном размере после того, как в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Василеостровского района обратился бизнесмен с заявлением о хищении у него 2 миллионов 550 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», вскоре оперативники нашли генерального директора некоего ООО «Авторубеж», на счета которого и была переведена сумма, однако выяснилось и то, что без его ведома кто-то внес изменения в ЕГРЮЛ, и он больше руководителем не является.

Дальнейшая проверка установила, что ООО «Авторубеж» было куплено петербуржцем через группу «ВКонтакте», где размещены объявления о продаже компании с номинальными владельцами. А через пару месяцев те, кто продал эту компанию, тайно внесли изменения в ЕГРЮЛ, поставив туда уже своего директора.

Сегодня в материалах этого уголовного дела указано, что, продавая фирму, подозреваемые заранее приготовили подложные документы – карточку образцов подписей, а затем после процедуры в ЕГРЮЛ подали заявление о закрытии банковского счета и расторжении договора о предоставлении услуг.

Заметим, что Интернет наполнен аналогичными предложениями о продаже компаний. Есть с виду взрослые сайты, где от 150 тысяч рублей за фирму можно приобрести пакет – банк-клиент, расчетный счет, договор аренды, дебетовую корпоративную карту и номинального генерального директора. Можно найти в социальных сетях и демпинг – от 10 тысяч рублей, а дальше ваши риски.

В данном же случае обоих задержали 10 июля, а 11 июля уже отвези в суд на меру пресечения.