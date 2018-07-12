В Петербурге серийного налётчика-молотобойца отправили на 15 лет в колонию. Своим жертвам он должен более миллиона

Московский районный суд Петербурга за серию вооружённых налётов на прохожих приговорил Игоря Губина. Горожанин вытряхивал с помощью молотка деньги у незнакомцев, теперь ему предстоит провести длительный срок в колонии и вернуть более миллиона рублей пострадавшим.

Как рассказали 12 июля в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Игоря Губина признали виновным в разбоях и применении насилия в отношении представителя власти. В начале января 2017 года по Московскому и Пушкинскому районам прокатилась волна нападений на прохожих. Губин бил молотком по затылкам жертв, отбирал деньги и вещи или уходил ни с чем.

8 января сотрудники уголовного розыска Пушкинского района, после очередного налета на женщину, задержали подозреваемого. Он активно сопротивлялся и нанес удар молотком оперативнику.

12 июля Московский районный суд Петербурга назначил Губину наказание в виде 15 лет исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 1,2 млн рублей.