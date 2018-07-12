Немного подумав, Трамп не увидел проблемы в "Северном потоке - 2"

Президент США, ранее обвинивший Европу в отправке в Россию "трубопроводных долларов" и нежелании покупать газ от союзников из США, через какое-то время заявил, что "Северный поток – 2" может и не быть проблемой.

"Весь мир сейчас говорит о "Северном потоке – 2". Уверен, мы это обсудим и найдем решение. По правде сказать, может быть, у всех будут хорошие отношения с Россией, тогда трубопровод не будет такой большой проблемой", – цитирует американского президента RT.

Трамп считает, что решение по "Северному потоку" будет найдено на встрече с Владимиром Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля. В Кремле считают, что переговоры станут трудными.

Ранее Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они недостаточное количество денег тратят на функционирование блока, а взамен отправляют "трубопроводные доллары" в Россию. Кроме того, он заявил о зависимости Германии от российских энергоносителей. По мнению американского президента, необходимо отказаться от проекта российского газопровода "Северный поток – 2" в пользу сжиженного газа из США. В НАТО отметили , что поставки газа не входят в их компетенцию.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта в конечном итоге должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Трубопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, крупнейшим акционером является российская компания «Газпром» (владеет 51%).