Петербургские застройщики будут платить за «социалку» 6 тысяч за метр

Смольный обнародовал окончательную цифру взносов застройщиков в Фонд социальной ответственности, который должен заработать к концу 2018 года.

На каждый возводимый квадратный метр они должны будут начислять в бюджет 6 тысяч рублей, сообщил 12 июля портал комстроя «Строительный Петербург». Ранее власти называли цифру в 11 тысяч.

По данным комстроя, сегодня в городе имеется 90 млн кв. м территорий с согласованными проектами жилья, из них разрешения на застройку выданы на 20 млн кв. метров. Вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что дефицит средств, необходимых городскому бюджету для обеспечения новостроек социальной инфраструктурой, составляет около 140 млрд рублей. «Идея создания фонда, собирающего отчисления на создание соц. инфраструктуры, принадлежит именно строительному сообществу. Основная задача – открытие общих для всех правил игры», – заявляет портал комитета по строительству.

С 2012 по 2017 год застройщики заключили с городом 121 соглашение о строительстве 215 объектов социальной инфраструктуры. Сейчас порядка 70 введено в эксплуатацию.