Замдиректора ГМЗ «Петергоф» умер под следствием ФСБ

Заместитель директора музея-заповедника «Петергоф» Виктор Сорокин умер после тяжелой болезни. Некролог опубликован учреждением. По инициативе Федеральной службы безопасности Сорокин провел полгода под арестом по делу о хищении бюджетных средств.

Как сообщается на сайте ГМЗ, заместитель генерального директора по техническому обеспечению Виктор Сорокин скончался 11 июля после продолжительной болезни. В «Петергофе» он проработал двадцать лет, пройдя путь от инженера-теплотехника.

«Он как никто знал все тонкости работы сложнейшей фонтанной системы, понимал все детали эксплуатации огромного музейного хозяйства, умел принимать неординарные решения в сложнейших ситуациях, – говорится в некрологе. – Но важнее всего было его отношение к людям, которых он неизменно ценил, уважал и понимал. Он бесконечно любил Петергоф, любил свою семью, любил свою работу».

Виктор Николаевич Сорокин Фото: ГМЗ "Петергоф"

Виктор Сорокин с октября 2016 года находился под следствием. Управление ФСБ Петербурга и области возбудило уголовное дело о хищениях при реконструкции музейного причала. Сорокина по ходатайству следствия арестовали и продержали в следственном изоляторе полгода. В апреле 2017-го Петродворцовый суд отказал ФСБ в продлении стражи и отпустил Сорокина под домашний арест. У замдиректора в изоляторе резко ухудшилось состояние здоровья.

Последний раз меру пресечения Виктору Николаевичу продлили на два месяца в октябре 2017 года, уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суд дело Сорокина передать не успели, он умер под следствием. Дело в отношении него будет прекращено.

По версии ФСБ, при реконструкции 147-метрового причала, находящегося в оперативном управлении музея, в 2013-2014 годах похищено не менее 5,4 млн рублей. Дело возбуждалось по статье 160 УК «Растрата». Договоры от «Петергофа» подписывал Виктор Сорокин. Он действовал на основании доверенности, выписанной ему генеральным директором ГМЗ Еленой Кальницкой.