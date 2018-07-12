Немецкие судьи разрешили экстрадицию лидера независимой Каталонии в Испанию

Немецкий суд принял решение выдать испанским властям главу каталонского правительства в изгнании.

Суд земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Карлеса Пучдемона можно вернуть на Пиренейский полуостров после обвинений в растрате государственного бюджета. В решение суда, опубликованном на сайте, экстрадиция названа "допустимой".

При этом немецкая Фемида посчитала недостаточными обвинения испанских властей в организации восстания.

Напомним, что Испанию бывший глава парламента Каталонии покинул осенью 2017 года после того, как 1 октября в автономном сообществе прошел референдум о независимости от Мадрида. На референдуме большинство проголосовало за отделение. 27 октября региональный парламент был распущен, а Пучдемона и еще четырех представителей местного правительства обвинили в организации мятежа. Верховный суд в Мадриде выдал ордер на арест Пучдемона. В Финляндии не смогли установить местоположение каталонца, несмотря на информацию о его приезде в Хельсинки. После этого Пучдемон был задержан в Германии, суд которой должен был принять решение о его экстрадиции.