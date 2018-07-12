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Точка опоры
12.07.2018 13:28
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Петербургский паралимпиец взял «золото» в международном турнире по паэурлифтингу и поставил новый рекорд России

Петербургский паралимпиец привез с международных соревнований по пауэрлифтингу золотую медаль и поставил новый рекорд России, сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Соревнования проходили в словацком городе Бановце-над-Бебравоу. В них участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из России, Польши, Венгрии и Словакии.

От Санкт-Петербурга в составе спортивной сборной команды России выступил Магомед Джамалов. На соревнованиях Магомед поднял штангу весом 207 кг, тем самым взяв на международном турнире первое место, а в России – поставив рекорд.

«Атмосфера была достойна соревнований большого масштаба. Эта поездка была хорошей проверкой моих спортивных показателей и, надеюсь, я оправдал свою подготовку», – сказал после соревнований атлет.

Петербургский паралимпиец взял «золото» в международном турнире по паэурлифтингу и поставил новый рекорд России

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность всем, кто поддерживает петербургских спортсменов с инвалидностью, – частным жертвователям компаниям – давая тем самым возможность им тренироваться и выступать на турнирах.

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