СМИ: Трамп угрожал союзникам выйти из НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил союзникам по НАТО о готовности вывести США из состава альянса в том случае, если члены НАТО не согласятся как можно скорее увеличить свои оборонные расходы

Об этом 12 июля пишет американское интернет-издание Politico со ссылкой на источники.

"Президент США Дональд Трамп угрожал порвать с НАТО и заниматься безопасностью Америки в одностороннем порядке, если союзники немедленно не достигнут целей, подразумевающих более высокие оборонные траты, заявляют официальные лица НАТО и дипломаты", – отмечает издание.

"Трамп предупредил о «серьезных последствиях», если союзники не сразу достигнут более высоких целевых показателей расходов, сорвав утреннюю встречу лидеров НАТО с лидерами Грузии и Украины во второй день саммита лидеров НАТО в четверг", – добавляет издание.

Кроме того, по данным издания, должностные лица НАТО заявили, что Трамп был в ярости из-за освещения саммита альянса в СМИ, в которых говорилось, что первый день саммита прошел спокойно.

Накануне стало известно, что Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе заявил коллегам из других стран альянса, что тем следовало быть стремиться тратить на оборону 4% ВВП. При этом сейчас в НАТО ставят перед странами задачу обеспечить оборонные расходы на уровне минимум 2% ВВП.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила агентству Associated Press, что Трамп выдвигал идею о повышении военных расходов стран-членов НАТО до 4% ВВП в ходе встречи за закрытыми дверями с участниками саммита НАТО в среду.

По подсчетам НАТО, 15 членов альянса, то есть чуть более половины, смогут достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2024 году, как было согласовано ранее.