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Общество
12.07.2018 13:13
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«Платон» застрял на персональных данных. Кто сможет штрафовать перевозчиков

С этого месяца неплательщиков государственной системы «Платон» штрафует Ространснадзор вместо МВД. Чиновники говорят о наступившем для грузоперевозчиков равноправии, в чем участники рынка сильно сомневаются. Эксперты полагают, что «Платон» пока проигрывает войну на дорогах.

«Платон» застрял на персональных данных. Кто сможет штрафовать перевозчиков

Архив/"Фонтанка.ру"

8 июля начали действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях, в соответствии с которыми полномочия по вынесению постановлений о штрафах владельцам грузовиков массой более 12 тонн перешли от МВД к Ространснадзору. Это штрафы для тех, кто не заплатил государственной системе «Платон» за движение по федеральным трассам.

Грузовики тяжелее 12 тонн – это, условно говоря, все, что больше «ГАЗелей». Тариф «Платона» для них – 1 рубль 90 копеек за километр, размер штрафа – 5000 рублей за первое нарушение и 10 000 рублей за каждое следующее. Все штрафы перечисляются в доход федерального бюджета, откуда целевым образом направляются на ремонт дорог и мостов.

Как сообщили «Фонтанке» в ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор «Платона»), к сегодняшнему дню на ремонт петербургских дорог и мостов перечислено 418,4 млн «платоновских» рублей, на ремонт дорог и мостов Ленинградской области – 146,8 млн руб. Так «Платон» заставляет грузоперевозчиков компенсировать вред, который они наносят дорогам. 

Ространснадзор по этому поводу заявляет: у нас создан Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, который обеспечит равный контроль на всей территории страны. Выявление нарушителей на федеральных трассах обеспечивают 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций.

Сотрудник пресс-службы ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Вилдан Ямбушев уточнил: на территории Петербурга и Ленинградской области работают по 2 спецавтомобиля и 24 системы стационарного контроля (рамные конструкции). 

Участники рынка уверены, что Ространснадзор нацелился на мелких грузоперевозчиков – тех, у кого не более 10 грузовиков. Но они только называются мелкими, по словам президента корпорации «Гепард» Алехана Албогачиева, сегодня более 70% грузовиков в Петербурге принадлежат мелким перевозчикам. Именно эти не любят «Платон» особенно сильно. 

Настоящих буйных мало

Ространснадзор собирается штрафовать тех, кто не платит «Платону», и это ровно две категории перевозчиков: не зарегистрированные в системе вообще и зарегистрированные, но не желающие платить. 

По словам Вилдана Ямбушева, в июне 2018 года в системе «Платон» зарегистрировано 32 440 петербургских грузовиков и 13 605 имеющих прописку в Ленинградской области. Председатель санкт-петербургского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров уверен, что большинство мелких грузоперевозчиков «портят» эту статистику: самые буйные в системе «Платон» вообще не зарегистрированы, остальные зарегистрированы, но не платят. 

– Я думаю, что основной причиной передачи функций взыскания штрафов с грузоперевозчиков Ространснадзору является некая техническая проблема, из-за которой «письма счастья» из-за неуплаты «Платону» до сих пор приходили довольно редко. Мы обратили внимание, что не зарегистрированные в системе или не уплатившие ей почти никогда не получают штрафные квитанции, – считает председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин

Перевозчики давно заметили еще одну особенность взаимоотношений с работниками Ространснадзора на дорогах – они работают в тандеме с ГИБДД, потому что, в отличие от последних, не имеют права требовать документы на автомобиль и водительские удостоверения. Самые дерзкие возмущаются, когда инспектор передает эти документы сотруднику Ространснадзора – мол, почему вы даете наши документы третьим лицам? 

До первого судебного прецедента

Статья 23.3 Кодекса об административных правонарушениях говорит о том, что ГИБДД не имеет права штрафовать владельцев транспортных средств за нарушения, связанные с работой «Платона». Вот почему не зарегистрировавшиеся в системе «Платон» перевозчики или зарегистрировавшиеся, но не заплатившие, до сих пор не получали штрафные «письма счастья». Этим занималась ГИБДД... которая не занималась этим. 

Теперь взыскивать штрафы предстоит Ространснадзору, что сразу же вызывает интересный вопрос: кому можно присылать штрафные квитанции? Ведь чтобы прислать любую такую квитанцию, необходимо знать персональные данные владельца автомобиля-нарушителя. Если такой человек зарегистрирован в «Платоне», значит, он разрешает системе пользоваться своими персональными данными. А если не зарегистрирован? 

– Штраф за отсутствие регистрации в системе «Платон» или за неуплату установленного системой сбора в любом случае законен. Но взыскать такой штраф имеет право лишь то ведомство, которое легально получит персональные данные владельца автомобиля-нарушителя. Такие данные имеются в ГИБДД, поэтому у меня простой вопрос: есть ли официальное соглашение между ГИБДД и Ространснадзором о предоставлении последнему персональных данных владельцев грузовиков? – говорит вице-председатель МООЗПП «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов

По его словам, взыскание штрафа без такого соглашения незаконно – юрист напоминает о скандале с платными парковками в Петербурге, когда региональное управление ГИБДД отказалось предоставлять персональные данные водителей оператору парковочных зон. 

– Этот вопрос может решиться лишь одним способом – первым вступившим в законную силу решением суда, – считает Холодов. 

Среди кого же Ространснадзор установит равноправие на дорогах? Получается, что среди всех, кроме самых буйных, которые вообще в системе «Платон» не зарегистрированы. Те, кто зарегистрировался, но не платит, пользоваться своими персональными данными разрешили, когда регистрировались. А вот те, кто не регистрировались, такого разрешения не давали. 

– На данном этапе передача функции штрафования неплательщиков «Платона» Ространснадзору – это пиар-акция, ее цель – психологическое давление на перевозчиков: вдруг кто-то с перепугу зарегистрируется, – полагает председатель санкт-петербургского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров.

Но он уверен, что таких не будет. 

Леонид Новиков, специально для «Фонтанки.ру» 

 

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