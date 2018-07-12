Порошенко хочет дать советы Трампу перед встречей с Путиным

Президент Украины захотел обсудить украинский вопрос с американским коллегой до его переговоров с Путиным на следующей неделе.

Петр Порошенко намерен встретиться с президентом Америки Дональдом Трампом во время саммита НАТО, чтобы поговорить с ним о проблеме Украины, которая станет одной из тем заседания глав двух государств в Хельсинки.

Президент Украины пока не знает, состоится ли его встреча с Трампом, но надеется, что у того найдется время, чтобы обсудить предстоящие переговоры с Путиным. Об этом сообщает «Укринформ».

Ранее украинский президент заявил, что Трампу стоит "вернуть Путина на верный путь".

Дональд Трамп пока никак не прокомментировал желание его украинского коллеги проконсультировать его до выезда в Финляндию.

Напомним, что первая официальная встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки.