К Мику Джаггеру на матче Франция - Бельгия рвался китайский фанат, его остановили в шаге от VIP-ложи

В Петербурге за стремление быть ближе к звездам шоу-бизнеса и политики осужден болельщик из Китая. На матче Франция – Бельгия его задержали стюарды.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 июля, гражданин Китая Бо Ванг признан виновным в нарушении правил поведения на стадионах. Он присутствовал на арене «Санкт-Петербург» во время полуфинала Франция – Бельгия. Билет у Ванга имелся на сектор А-218, но он проник на сектор А-212.

«Гражданину КНР назначено наказание в виде штрафа 3000 рублей с административным запретом на посещение официальных спортивных мероприятий в течение шести месяцев», – уточняет пресс-служба.

Дело рассматривал Петроградский райсуд.

По данным «Фонтанки», китайский болельщик не просто так спутал сектора. А-218 на арене «Санкт-Петербург» – угловой. А-212 – центральный, расположен в непосредственной близости от VIP-ложи. На полуфинале ее заняли видные деятели музыки и политики – Мик Джаггер, президент Франции Эмманюэль Макрон, король Бельгии Филипп, министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс и другие. Бо Ванг был замечен стюардами в шаге от особо важных персон незадолго до начала игры. Его передали в пикет полиции, футбол и звезд иностранец не увидел.

Коллаж/"Фонтанка"/worldcuprussia-2018.com

Полуфинал проходил вечером 10 июля. Победила Франция. В финале она встретится с Хорватией, обыгравшей накануне Англию. Матч состоится 15 июля в Лужниках. Петербург 14-го примет игру за 3-е место между Бельгией и Англией.

Ранее Петроградский суд отстранил на полгода болельщика из Аргентины Марио Коре за непотребное поведение fontanka.ru/2018/06/29/089/ на матче с Нигерией. В наследство ему досталась поврежденная рука, которую он настойчиво ломал о полицейских.