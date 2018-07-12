Минфин не захотел давать ФНС право контролировать все деньги, поступающие на счета россиян

Замминистра финансов РФ Илья Трунин посчитал чрезмерным отдать на откуп ФНС информацию обо всех средствах, поступающих на счета россиян, чтобы им могли доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.

«Каких-то особых специальных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется. Только в рамках дорожной карты по улучшению собираемости доходов за последние несколько лет было принято порядка десятка законов на эту тему», – цитирует чиновника 12 июля «Сноб».

Напомним, накануне стало известно о том, что налоговая таким образом хочет усовершенствовать работу «по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности». Эксперты отмечали, что это могло ударить и по законопослушным россиянам, которым пришлось бы отчитываться о переводах коллегам, друзьям, родственникам или при интернет-торговле.