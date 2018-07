Правительство Хорватии заседает в "шашечных" футболках

Члены правительства Хорватии после победы сборной своей страны пришли на работу 12 июля в игровых майках национальной команды.

How the Croatian cabinet dressed for work on Thursday 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 pic.twitter.com/6UxnQeH6sw