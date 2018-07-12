Чемпионат мира по футболу 2018
Правительство Хорватии заседает в "шашечных" футболках
Члены правительства Хорватии после победы сборной своей страны пришли на работу 12 июля в игровых майках национальной команды.
How the Croatian cabinet dressed for work on Thursday 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 pic.twitter.com/6UxnQeH6sw— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 12, 2018
Для небольшой страны выход сборной в финал мундиаля – событие исторического масштаба, и руководство исполнительной власти не осталось в стороне от всенародного праздника и ликования.
Накануне вечером хорваты выбили из турнира фаворитов полуфинала – сборную Англии, выиграв в дополнительное время матч со счетом 2:1.
Теперь хорватская национальная команда 15 июля в Москве сразится со сборной Франции за Кубок мира.