Правительство Хорватии заседает в "шашечных" футболках

Члены правительства Хорватии после победы сборной своей страны пришли на работу 12 июля в игровых майках национальной команды.

How the Croatian cabinet dressed for work on Thursday 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 pic.twitter.com/6UxnQeH6sw — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 12, 2018

Для небольшой страны выход сборной в финал мундиаля – событие исторического масштаба, и руководство исполнительной власти не осталось в стороне от всенародного праздника и ликования.

Накануне вечером хорваты выбили из турнира фаворитов полуфинала – сборную Англии, выиграв в дополнительное время матч со счетом 2:1.

Теперь хорватская национальная команда 15 июля в Москве сразится со сборной Франции за Кубок мира.